Ausbildungstag 2021: Sandler öffnet seine Türen

Nach dem Schulabschluss stehen die Absolventen vor der Frage, welche berufliche Karriere sie starten möchten. Dazu kann es hilfreich sein, wenn man Unternehmen näher kennenlernen und sich mit dem Arbeitsumfeld vertraut machen kann. Genau das bietet die Firma Sandler in Schwarzenbach an der Saale heute an. Jugendliche und interessierte Eltern können von 12 bis 17 Uhr die Firma erkunden, Vliesstoffe live erleben und sich bei Auszubildenden und Ausbildern über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten informieren. Für alle Besucher gilt die 3G Regel – das heißt: Wenn ihr gern am Ausbildungstag teilnehmen möchtet, aber nicht gegen Corona geimpft oder davon genesen seid, braucht ihr einen negativen Corona-Test.