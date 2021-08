Ausbildungsstart: Polizeianwärter treffen sich in Hof

Viele Handwerksbetriebe suchen dringend Nachwuchs. Die Bayerische Bereitschaftspolizei scheint dieses Problem nicht zu haben. Im September beginnen 945 Frauen und Männer ihre Ausbildung bei der Polizei. Zwölf von ihnen kommen aus Hochfranken. Ihre Ausbildung absolvieren sie an den Standorten Sulzbach-Rosenberg und Nürnberg. Bevor es in wenigen Wochen losgeht, haben sich die Bewerber aus der Region vorab bei einem Treffen im Zentralen Dienstgebäude in Hof kennengelernt. Dort hat sie der Einstellungsberater mit letzten Tipps in die Ausbildung verabschiedet.

Für den nächsten Ausbildungsstart im September 2022 können sich potentielle Polizeianwärter noch bis Ende Oktober bewerben.