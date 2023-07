Ausbildungsstart 2023: Noch 890 freie Plätze in Südwestsachsen

Während die Schüler in Bayern noch ein bisschen büffeln müssen haben in unserem sächsischen Sendegebiet schon die Sommerferien begonnen. Für viele junge Menschen steht danach ein neuer Lebensabschnitt an: Sie beginnen eine Ausbildung. Im Bereich der IHK Chemnitz hatten sich bis Ende Juni schon über 2000 Jugendliche einen Ausbildungsplatz gesichert. Dazu gehört auch die IHK-Regionalkammer in Plauen. Wer noch eine Stelle sucht, hat aber auch gut Chancen: In der Lehrstellenbörse der IHK Chemnitz stehen noch etwa 890 freie Ausbildungsplätze, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.

