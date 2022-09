Ausbildungsmöglichkeiten: Berufsorientierungsmesse in Reichenbach

In den vergangenen zwei Jahren waren Schülerinnen und Schüler bei der Berufswahl mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Jetzt können sie sich wieder auf Ausbildungsmessen über Unternehmen informieren. In Reichenbach findet (von 10) bis 18 Uhr die 18. Berufsorientierungsmesse in der Sporthalle „An der Cunsdorfer Straße“ statt. Über 100 Unternehmen und berufsbildende Schulen im Vogtland präsentieren ihre Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten für 2023. Ihr könnt euch aber auch spontan über freie Ausbildungs- und Arbeitsplätze für dieses Jahr informieren.