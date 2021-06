Ausbildungsmesse vocatium: Bewerbungsgespräch digital

Wie geht es nach dem Schulabschluss weiter? Diese Frage stellen sich viele junge Menschen, eine Antwort zu finden, ist in Corona-Zeiten aber gar nicht so leicht. Die meisten Ausbildungsmessen sind ja ausgefallen. Die Fachmesse für Ausbildung + Studium „vocatium“ für die Region im Vierländereck findet dieses Jahr digital statt. Mit dabei sind rund 40 Unternehmen, Akademien und Hochschulen. Die Jugendlichen können heute (15.6.) gleich üben, wie ein Bewerbungsgespräch funktioniert. Die vocatium arbeitet nämlich mit einem anderen Prinzip als die meisten anderen Ausbildungsmessen. Es werden verbindliche Termine zwischen den Jugendlichen und den Ausstellern vereinbart, auf die sich die Schülerinnen und Schüler selbst vorbereiten müssen. Das Ganze passiert per Videochat von 15 bis 18 Uhr. Die zweite Runde ist am 6. Juli zwischen 14 und 17 Uhr.