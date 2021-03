Ausbildungsmesse Selb: Betriebe stellen sich online vor

Der Termin Anfang des Jahres ist mittlerweile schon eine kleine Tradition: Normalerweise kommen immer viele Schülerinnen und Schüler in die Franz-Bogner-Mittelschule nach Selb um rauszufinden, was sie nach ihrer Schulzeit machen wollen. Eine Ausbildungsmesse vor Ort ist diesmal nicht möglich, deshalb geht sie ins Netz. Ab heute bis zum 21. März stellen sich viele Betriebe aus unterschiedlichen Bereichen online vor. Heute in einer Woche gibt es außerdem die Möglichkeit, in einem Livestream direkt mit den Firmen zu sprechen. Zur Selber Ausbildungsmesse geht’s hier.