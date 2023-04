Gute Jobs gibt es nicht nur in Großstädten, sondern auch hier bei uns im ländlichen Raum. Das wollen die Firmen aus Helmbrechts heute wieder unter Beweis stellen. Die Stadt veranstaltet seit 2020 die Ausbildungsmesse „Karrieretreff“. Pressesprecher Martin Weigold:

In der ehemaligen Stofffabrik präsentieren sich ab 9 Uhr rund 40 Unternehmen. Die Messe richtet sich an künftige Auszubildende, aber auch generell an Jobsuchende.