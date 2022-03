Ausbildung und Arbeit auf Top-Niveau: GEALAN und LAMILUX erhalten Auszeichnungen

Für gleich zwei Betriebe der Euroherz-Region hat es zuletzt einige Auszeichnungen gegeben. Die Firma GEALAN, mit Hauptsitz in Oberkotzau und einem Produktions- und Logistikstandort im thüringischen Tanna, darf sich unter die sieben besten Ausbildungsunternehmen der Region reihen. Diesen Titel hat der Betrieb von der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera verliehen bekommen. Die Initiative LEADING EMPLOYERS hat GEALAN außerdem dafür ausgezeichnet, dass er neben seinen Azubis auch alle weiteren Mitarbeiter fördert und unterstützt.

Auch LAMILUX aus Rehau gehört zu den besten Ausbildungsbetrieben Deutschlands – so das Ergebnis der Studie „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2022“ im Auftrag von Focus Money und Deutschland Test. Und nicht nur das: Laut Focus Business darf sich LAMILUX auch zu Deutschlands-Top-Arbeitgebern zählen. Die Auszeichnung basiert auf einer Befragung unter Arbeitnehmern in Deutschland in mehr als 38.000 Unternehmen.