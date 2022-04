Ausbildung oder Studium?: Berufsbildungsmesse im Saale-Orla-Kreis

Die Zeit der Abschlussprüfungen hat begonnen. Für viele Schüler ist die Schulzeit damit bald vorbei. Sie müssen sich nun überlegen, was sie nach dem Abschluss machen wollen. Der Saale-Orla-Kreis veranstaltet heute daher eine Berufsbildungsmesse in Pößneck. Unternehmen und Institutionen stellen verschiedene Ausbildungs- sowie Studienmöglichkeiten vor, und bieten Praktikaplätze an. Die Berufsbildungsmesse findet von 9 bis 13 Uhr in der Rosentalhalle in der Pößnecker Griebse (Wernburger Weg 66) statt. Bis zu 50 Ausbildungsanbieter werden ihre Berufsfelder präsentieren.