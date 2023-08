Ausbildung in Therapieberufen: Medfachschule Bad Elster stellt sich in Plauen vor

Noch genießen die Schüler in der Region ihre Sommerferien. Die in unserem sächsischen Sendegebiet sind seit einer Woche schon zurück im Unterricht. Einige machen sich langsam Gedanken, wie es für sie nach der Schulzeit weitergehen soll. Passend dazu stellt sich heute die Medfachschule Bad Elster im Berufsbildungszentrum Plauen vor. Zwischen 15 und 16 Uhr könnt ihr euch über verschiedene Ausbildungsberufe informieren. Zum Beispiel zum Physio- oder Ergotherapeuten, zum Masseur und zum medizinischen Bademeister. Es gibt aber auch Infos zu Fortbildungskursen an der Medfachschule.