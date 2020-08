Ausbildung in der Pflege: Neues Konzept startet im September in Hochfranken

Sie gehören zu den größten Corona-Helden: Die vielen Pflegerinnen und Pfleger. An ihren oft kritisierten Arbeitsbedingungen hat sich für viele aber noch nichts geändert. Eine weitere Hürde: Pflege ist nicht gleich Pflege. Wer beispielsweise Krankenpflege gelernt hat, findet etwa in der Altenpflege kaum einen Job. Beides sind unterschiedliche Ausbildungsberufe. Bei uns in der Region gibt es ab kommendem Monat mit dem „Hochfränkischen Bildungszentrum für Gesundheit und Pflege“ aber eine Schule, die beides erstmalig verbindet. Martin Abt, Geschäftsführer der Diakonie Hochfranken.

Neben der Diakonie Hochfranken ist das Sana Klinikum Hof für die neue generalistische Ausbildung verantwortlich.

(Symbolbild)