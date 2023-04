Ausbildung im Gesundheitssektor: Infoveranstaltung im BiZ Plauen

Gerade im Gesundheitssektor fehlen nach wie vor viele Fachkräfte. Das Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft will deswegen mehr junge Menschen für eine Ausbildung in diesem Bereich begeistern. Dazu findet heute zwischen 15 und 17 Uhr eine Infoveranstaltung im Berufsinformationszentrum in Plauen statt. Konkret gibt’s Infos zu Ausbildungen in der Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie. Außerdem wird die Ausbildung zur Pflegefachkraft und zum staatlich geprüften Krankenpflegehelfer vorgestellt. Nach den Vorträgen könnt ihr euch noch individuell beraten lassen.