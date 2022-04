Wer steht in den kommenden fünf Jahren an der Spitze des Sprachrohrs der oberfränkischen Wirtschaft? Diese Frage soll sich am (…)

Der Bürgermeister hat unterschrieben: Festwirte für Schwarzenbacher Wiesenfest stehen

In diesem Jahr sollen wieder zahlreiche Stadt- und Wiesenfeste in der Region stattfinden. Auch in Schwarzenbach an der Saale soll das (…)