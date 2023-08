Ausbildung bei der Feuerwehr: Bobengrün setzt auf Nachwuchs

Erst vergangene Nacht sind rund 100 Feuerwehrleute zu einem Großbrand in Bayreuth ausgerückt. Aber auch bei Verkehrsunfällen und anderen Notfällen sind die Feuerwehren in der Region immer zu Stelle. Um das auch in Zukunft stemmen zu können, sind die Feuerwehren immer auf der Suche nach Nachwuchs. Die Feuerwehr Bobengrün fängt da schon früh mit der Ausbildung an. Der 2. Kommandant Michael Krauß:

In diesen Tagen unterstützen uns die Feuerwehren rund um Bad Steben auch bei unserem Euroherz-Kinosommer. Neben Bad Steben und Bobengrün sind auch die Wehren aus Thierbach, Carlsgrün und Obersteben dabei.