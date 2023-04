Ausbildung ausländischer Pflegekräfte: Hochschule Hof plant neuen Masterstudiengang

Der Personalbedarf in der Pflege wird sich bis 2050 Studien zufolge verzehnfachen. Gleichzeitig verliert allein der Freistaat Bayern pro Jahr rund 1000 Pflegekräfte. Wir werden also nicht drum herum kommen, Pflegekräfte aus dem Ausland anzuwerben. Die Hochschule Hof will diese ab dem kommenden Jahr im deutschlandweit einmaligen Masterstudiengang „Cross Cultural Nursing Practice M.A.“ ausbilden. Der gebührenfreie Studiengang richtet sich an Pflegepersonal, das schon einen Bachelor-Abschluss hat. Der Fokus der Hochschule liegt dabei auf Indien. Im Mittelpunkt der Ausbildung soll die Vermittlung der deutschen Sprache und interkultureller Kompetenzen stehen.