Ausbildung: Auftakt für Hochfrankenstunden

Viele Schüler denken sich zum Ende ihrer Schulzeit: Jetzt erstmal weg aus der Heimat. Dabei gibt es auch bei uns in Hochfranken gute Berufschancen und viele Ausbildungsmöglichkeiten. Darauf will die Wirtschaftsregion Hochfranken aufmerksam machen, und veranstaltet auch dieses Jahr wieder die Hochfrankenstunden. Los geht es heute am Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium in Hof. 36 Ausbildungsbotschafter informieren die Schüler der 9. Jahrgangsstufen dieses Jahr über die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Landkreis Wunsiedel und im Hofer Land.