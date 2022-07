Ausbau in Stammbach: Gemeindeverbindungsstraße wird freigegeben

Autofahrer sind von Baustellen in der Regel genervt, weil sie dann einen Umweg fahren müssen. Dafür ist die Freude umso größer, wenn die ausgebaute Straße fertig ist. Das dürfte heute auch zwischen Förstenreuth und Weickenreuth der Fall sein. Die Marktgemeinde Stammbach hat die holprige Straße in den vergangenen Monaten für gut 1,4 Millionen Euro sanieren und breiter ausbauen lassen. Am Nachmittag gibt Bürgermeister Karl Philipp Ehrler zusammen mit Ehrengästen die Straße offiziell für den Verkehr frei.

(Symbolbild)