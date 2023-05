Ausbau erneuerbarer Energien: Neue PV- und Windkraftanlagen für Berg

Spätestens seit der Energiekrise ist klar: Wir müssen den Ausbau erneuerbarer Energien schneller voranbringen. In Berg im Landkreis Hof tut sich jetzt was. Die Firma Micro-Systems-Engineering darf eine Freiflächen-Photovoltaikanlage und zwei neue Windräder bauen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Bürgermeisterin Patricia Rubner erhofft sich dadurch eine weitere Stärkung des Unternehmensstandortes Berg. Um negative Auswirkungen auf die Bevölkerung zu vermeiden, gibt’s aber einige Auflagen. So sollen die Windräder bei Schatten- oder Eiswurf abgeschaltet werden. Außerdem wir deine Kaution für den Rückbau der Anlagen hinterlegt, wenn diese nicht mehr genutzt werden.