Ausbau erneuerbarer Energien: Hochfranken bei Windkraft an der Spitze

In Oberfranken haben wir nicht so viele Sonnenstunden wie in anderen bayerischen Regionen. Bei Photovoltaik-Anlagen haben wir deshalb noch Nachholbedarf. Generell sind wir beim Ausbau erneuerbarer Energien aber gut dabei. Markus Ruckdeschel von der Energieagentur Nordbayern:

Bei der Solarenergie geht es in Oberfranken aber auch in eine gute Richtung. Oberfränkische Regionen holen aktuell aber beim Bau von großen Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf. Demnach sind wir bei den wichtigsten Standbeinen der Energiewende in Oberfranken gut aufgestellt, so Markus Ruckdeschel.