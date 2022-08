Ausbau erneuerbarer Energien: Gespräch zwischen Rainer Ludwig und Bayernwerk

Angesichts der steigenden Energiepreise wird das Thema Ausbau von erneuerbaren Energien wieder wichtiger. Viele Privatpersonen aber auch viele Städte und Gemeinden wollen in Zukunft zum Beispiel mehr auf Photovoltaik-Anlagen an Gebäuden setzen. Dabei entstehen aber einige Herausforderungen – gerade bei den Lieferzeiten von Zweirichtungsstromzählern gibt es erhebliche Verzögerungen. Das sagt der Freie-Wähler-Landtagsabgeordnete für Kulmbach und Wunsiedel, Rainer Ludwig. Ende Juli hatte er sich deswegen in einem Brandbrief an das zuständige Bayernwerk gewandt. Bei einem Treffen haben sich Rainer Ludwig und Bayernwerk-Chef Egon Westphal nun über mögliche Lösungswege für das Problem unterhalten. Dabei hat sich Egon Westphal unter anderem für eine massive Entbürokratisierung und einfachere Anschlussregeln für PV-Anlagen ausgesprochen.