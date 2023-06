Ausbau des Stromnetzes: Bayernwerk investiert in die Region Naila

Anfang der Woche erst ist in Schwarzenbach am Wald der Strom ausgefallen. Damit das so selten wie möglich passiert, investiert der Verteilnetzbetreiber Bayernwerk Netz ins Stromnetz. Rund 43 Millionen Euro fließen jetzt ins Gebiet des Kundencenters Naila. Damit will das Bayernwerk auch Kapazitäten für Erneuerbare Energien schaffen. Geplant sind unter anderem Erdkabel für Kirchenlamitz, Niederlamitz und Hohenbuch. In Ahornberg steht die Verstärkung des Ortsnetzes an. Und an der Hochspannungsleitung zwischen Hof, Naila und Münchberg laufen noch bis zum November Bauarbeiten.