Ausbau des Flüsseradwegs: Baubeginn für neue Trasse bei Stammbach

Seit dem vergangenen Sonntag (19.6.) läuft in Stadt und Landkreis Hof die Aktion Stadtradeln. Bis zum 9. Juli sollen die Hofer das Auto öfter mal stehen lassen und die Strecken stattdessen mit dem Fahrrad zurücklegen. Damit das Radfahren in der Region in Zukunft attraktiver wird, arbeitet der Landkreis am Ausbau der Radwege. Zum Beispiel am Flüsseradweg, der den Main, die Saale und die Elster verbinden soll. Im Mai sind die Arbeiten am Abschnitt zwischen Saalenstein und Unterkotzau gestartet. Am Vormittag (21.6., 10 Uhr) ist der offizielle Startschuss für die Trasse zwischen Gundlitz und Stammbach. Sie wird als Geh- und Radweg ausgebaut.

Foto: Unser Bild zeigt den kürzlich gestarteten Ausbau des Abschnitts Saalenstein-Unterkotzau