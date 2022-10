Ausbau des Egerradwegs: Spatenstich für Teilstück bei Marktleuthen fällt heute

Mit dem Fahrrad quer durchs Fichtelgebirge fahren – das soll mit dem Egerradweg möglich sein. Erst im vergangenen Monat hat der Landkreis Wunsiedel damit begonnen, das Teilstück des Radwegenetzes zwischen Weißenstadt und Röslau auszubauen. Heute (12.10.) um 11 Uhr starten auch die Arbeiten am Abschnitt bei Marktleuthen. Dort legt der Landkreis einen Geh- und Radweg neu an und baut außerdem eine Brücke über die Eger.

Am Ende soll der Egerradweg von Ost nach West durch den gesamten Landkreis Wunsiedel verlaufen.