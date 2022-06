Ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein hat an einer Kreuzung in Nürnberg einen Wagen gerammt, nachdem sein Fahrzeug (…)

Mit nur zwei Reifen am Auto: Betrunkener Fahrer rammt Wagen

Wenige Stunden nach Inkrafttreten der Energiesteuersenkung sind die Spritpreise an vielen Tankstellen kräftig gefallen. Darauf (…)

Spritpreise sinken an vielen Tankstellen deutlich

Drei Lkw stoßen auf A9 zusammen: Fahrer in Lebensgefahr

Ab Mittwoch sinkt die Steuer auf Kraftstoffe. Die Tankstellen in Bayern richten sich nicht nur deshalb auf einen Riesen-Ansturm ein. (…)

Motorradfahrerin prallt gegen Baum und stirbt

Die 28 Jahre alte Fahrerin eines Motorrades ist am Freitag in der Nähe von Röthenbach an der Pegnitz zu Tode gekommen. Die (…)