Aus verschiedenen Bereichen: Hilfe beim Bau des Kompetenzzentrums für Band und Katastrophenschutz im Vogtland

Jemand, der in einem Beruf arbeitet und diesen tagtäglich macht, kann oftmals hilfreiche praktische Tipps in dem Bereich geben. Bei den Planungen des neuen Kompetenzzentrums für den Brand- und Katastrophenschutz in Eich werden deshalb auch Vertreter verschiedener Bereiche eingebunden. Darunter Vertreter der Stadt- und Gemeindewehrleiter, Kreisausbilder und Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Damit fließen Details aus verschiedenen Bereichen in den Bau mit ein. Wie berichtet, sollen in dem Zentrum einmal Jugendarbeit, Brandschutzerziehung und Nachwuchsförderung koordiniert werden.

Im Vogtland sind zur Zeit 3500 Männer und Frauen in fast 160 Feuerwehren aktiv.