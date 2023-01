Aus- und Rückblicke: Neujahrsempfänge in Mitterteich und Selb

In dieser Woche haben die Städte Marktredwitz und Wunsiedel schon bei ihren Neujahrsempfängen auf das vergangene Jahr zurückgeschaut und ihre Pläne für 2023 vorgestellt. Das gleiche haben an diesem Wochenende jetzt auch die Städte Selb und Mitterteich vor. Heute (SA) findet der Neujahrsempfang der Stadt Mitterteich um 19 Uhr 30 in der Mehrzweckhalle Mitterteich statt. Morgen (SO) steht dann um 10 Uhr 30 der Selber Neujahrsempfang im Rosenthal-Theater an. Dazu lädt die Stadt auch alle Bürgerinnen und Bürger ein.