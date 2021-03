Aus schwierig mach gut: Vogtlandmuseum trotz Corona auf Kurs

Dass Corona nicht nur Schäden anrichtet, sondern auch Chancen bietet, zeigt die aktuelle Bilanz des Vogtlandmuseums. Wie das Museum nämlich auf Anfrage schreibt, musste es gezwungenermaßen neue Wege gehen.

Zwar habe die Pandemie auch dem Vogtlandmuseum ein schwieriges Jahr beschert, dennoch ist hinter den Kulissen viel passiert. Die Ausstellungen konnten bis auf die Weihnachtsausstellung zum großen Teil umgesetzt werden, schreibt das Museum. Sehr positiv sei das große Interesse an den Angeboten, als das Museum öffnen durfte. In der Zeit, in der es schließen musste, hat sich in Sachen Digitalisierung, Planung und Konzeptionierung einiges getan. Auch die Sozialen Medien sind stärker in den Fokus gerückt, als kein Besucherkontakt möglich gewesen ist. 2021 steht erstmal die Wiedereröffnung an – Gleichzeitig laufen auch weitere Digitalisierungsprojekte. Auch die Homepage bekommt ein neues Gesicht. Finanziell habe sich für das Museum nichts verändert – dank der Rückendeckung der Stadt Plauen. Deshalb gibt es keine Kürzungen im Haushalt.

(Symbolbild)