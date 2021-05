Aus Schöneck oder China? Hersteller kämpft um Maskenaufträge

Viele Firmen haben sich in der Corona-Krise kreativ gezeigt und ihre Produktion zum Beispiel auf die Herstellung von Masken umgestellt. Am Anfang, als die noch Mangelware waren, hat das sehr geholfen. Jetzt will sie aber offenbar nicht mehr jeder haben, zeigt ein Beispiel aus dem Vogtland.

Die Firma Technisat ist eigentlich für die Herstellung von Unterhaltungselektronik bekannt. Mittlerweile stellt sie in Schöneck aber auch Schutzmasken her. Die Produktion läuft im Dreischicht-Betrieb – das ergibt rund sechs Millionen Stück pro Monat. Es gebe zahlreiche Kunden wie Kliniken, Apotheken oder Abnehmer aus der Industrie, berichtet Geschäftsführer Stefan Kön. Enttäuscht zeigt er sich mit Blick auf die öffentliche Hand, wo die Firma bei Ausschreibungen kaum Erfolg habe. Die Behörden kauften vor allem Billig-Produkte aus China, weil nach der europäischen Vergabenorm vor allem der Preis zähle, sagt Kön. Auch wenn er sich mehr Abnehmer wünscht, lässt er die Produktion in Schöneck vorerst weiterlaufen.