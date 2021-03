Aus für Seniorenwohnanlage: Zuber sucht das Gespräch

Für viel Ärger bei den Angehörigen und bei der Stadt Münchberg sorgt aktuell die Ansage der Diakonie Hochfranken, ihre Seniorenwohnanlage in Münchberg schließen zu wollen. Die Einrichtung lohnt sich in der jetzigen Form nicht mehr, Ende Juni ist Schluss und die Bewohner_innen und Mitarbeiter_innen müssen in anderen Pflegeheimen unterkommen.

Münchbergs Bürgermeister Christian Zuber hat nun in einem Facebook-Post angekündigt, diese Woche mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Dekan Günter Saalfrank und der Regionalbischöfin Dorothea Greiner sprechen zu wollen. Zuber hätte sich gewünscht, dass die Diakonie früher auf die Stadt Münchberg zugekommen wäre, um gemeinsam Lösungen zu finden. Bereits vor Jahren habe die Stadt auf eine Zusammenarbeit mit der Diakonie hingearbeitet. Nun sei man mit Tatsachen konfrontiert, die schwer zu kompensieren seien, schreibt Zuber.