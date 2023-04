Atomausstiegsfest und Kundgebung von Kernkraft-Gegnern

Der 15. April besiegelt das Aus für die Kernenergie in Deutschland – für Atomkraft-Gegner ein Grund zu feiern. In München veranstalteten der Bund Naturschutz und Greenpeace ein Atomausstiegsfest. Zur Kundgebung am Samstagmittag auf dem Odeonsplatz kamen nach Schätzungen der Polizei rund 1000 Teilnehmer. Zudem versammelten sich in der Nähe etwa 50 Abschalt-Gegner.

Auf Plakaten forderten die Kundgebungsteilnehmer «100 Prozent erneuerbare Energie bis zum Jahr 2030» und «nie wieder» Atomenergie. Als Redner waren BN-Vorsitzender Richard Mergner und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) erwartet worden.

Jahrzehntelang habe die Anti-Atom-Bewegung gekämpft: «gegen unsichere Atommeiler und Wiederaufarbeitungsanlagen wie in Wackersdorf, gegen marode Atommülllager, riskante Atomtransporte und verantwortungslose Stromkonzerne», teilte der BN anlässlich des Ausstiegsfestes mit. Der Widerstand mutiger und engagierter Bürger habe sich ausgezahlt. «Angesichts der Atomkatastrophe von Fukushima stimmten CDU/CSU, SPD, Grüne und Linke im Bundestag 2011 schließlich einhellig für den endgültigen Atomausstieg.»

Die letzten drei deutschen Atomkraftwerke – Isar 2 in Essenbach bei Landshut, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg sowie Emsland in Niedersachsen – müssen am 15. April abgeschaltet werden. Eigentlich hatte der Atomausstieg schon Ende 2022 vollzogen werden sollen. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise änderte die Ampel-Koalition im Herbst das Atomgesetz, um die Meiler befristet weiterlaufen zu lassen.