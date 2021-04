Aus familiären Gründen: Vorstandschef Gerhard Schwalber verlässt BHS tabletop AG

Porzellan für die Hotellerie und Gastronomie ist im Moment eher nicht gefragt – könnte man denken. Oder man macht es wie die BHS Tabletop AG in Selb und strukturiert sich um. So hat die Firma jetzt auch Artikel für die To-go-Lieferung oder hygienische Speisenversorgung im Sortiment. Auch personell tut sich einiges. Vorstandsvorsitzender Gerhard Schwalber hat angekündigt, die Firma zum Ende des Jahres aus familiären Gründen zu verlassen. Er kam erst im September 2019 zum Unternehmen. Schwalber betont in einer Mitteilung, dass seine Entscheidung nichts mit der aktuellen Situation der BHS zu tun hat. Er sei überzeugt, dass sie den Lockdown meistert. Gleichzeitig hat die Firma einen Neuzugang zu vermelden. Ab Mai ist Nelson Mauricio für die Bereichsleitung Vertrieb zuständig.