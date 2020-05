Aus die Musik: Hofer Indie-Festival fällt aus und unterstützt Kulturszene

Aus die Musik – So heißt es heuer in Hof. Das beliebte Indie Musik Open Air kann wegen Corona nicht stattfinden. Die Veranstalter machen daraus aber trotzdem eine Art Event. Sie teilen mit, dass das Festival ausdrücklich nicht am 20. Juni steigt und auch nicht Bob Marley, Mando Diao und die Dire Straits auftreten. Ein Ticket kann dafür aber trotzdem jeder kaufen. Die Einnahmen sollen an die Hofer Musik- und Kulturszene fließen, die von den staatlichen Hilfen nicht oder nur gering profitiert.

(Symbolbild)