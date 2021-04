Aus dem Bayerischen Kulturfonds: Fichtelgebirgsmuseum bekommt Geld

Wenn es ums Essen und Trinken geht, dann ist besonders die Region bei vielen beliebt. Das Kräuterdorf in Nagel oder Sack’s Destille in Weißenstadt sind nur einige kulinarische Aushängeschilder des Fichtelgebirges. Noch mehr davon und die Geschichten dahinter gibt es in der Sonderausstellung „So isst das Fichtelgebirge“ im Fichtelgebirgsmuseum in Wunsiedel zu sehen. Auch die bayerische Staatsregierung ist von der Ausstellung überzeugt und fördert sie mit fast 3000 Euro aus dem bayerischen Kulturfonds in diesem Jahr. In den kommenden Jahren kommen dann nochmal knapp neuneinhalb Tausend Euro obendrauf.