Aus dem Auto geschleudert: Tödlicher Unfall bei Schleiz

Drei Stunden lang war die A9 bei Schleiz gestern am späten Nachmittag gesperrt. Ein 84-jähriger Autofahrer ist dort in Folge eines schweren Unfalls ums Leben gekommen. Er war am Nachmittag in Fahrtrichtung München unterwegs als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug hat sich mehrmals an der Böschung überschlagen und ist dann zurück auf die Fahrbahn geraten. Der Fahrer aus Niedersachsen wurde dabei aus seinem Auto geschleudert und ist daraufhin noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen.