Aung San Suu Kyi zu weiteren vier Jahren Haft verurteilt

Yangon (dpa) – Zwei bislang vermisste Mitarbeiter von Save the Children befinden sich laut der Hilfsorganisation unter den am (…)

NGO-Mitarbeiter unter toten Zivilisten in Myanmar

Yangon (dpa) – In Myanmar sind die verbrannten Leichen von mindestens 35 Menschen laut Informationen von Menschenrechtsaktivisten (…)

Berichte: Militärjunta in Myanmar tötet 35 Zivilisten

Yangon (dpa) – In Myanmar hat das Militär ein ganzes Dorf niedergebrannt. Etwa 100 Soldaten seien in das Dorf Kaebar im (…)

Militär brennt Dorf in Myanmar nieder

Nur-Sultan (dpa) – Bei den beispiellosen Ausschreitungen mit vielen Toten in der Republik Kasachstan in Zentralasien hat es fast (…)

Fast 8000 Festnahmen bei Unruhen in Kasachstan

Bemühungen um Entspannung der Ukraine-Krise starten in Genf

Genf (dpa) – Vertreter der USA und Russland kommen am Montag in Genf zu Verhandlungen in der Ukraine-Krise zusammen. Im (…)