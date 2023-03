Augsburgs Trainer rechnet mit Dorsch-Comeback diese Saison

Augsburgs Trainer Enrico Maaßen glaubt noch an ein Comeback von Führungsspieler Niklas Dorsch in dieser Bundesliga-Spielzeit. Alles andere wäre «richtige Schwarzmalerei», sagte der FCA-Coach vor dem Spiel der Fuggerstädter beim VfL Wolfsburg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky). Zwei bis vier Wochen Pause müsse Dorsch (25) dennoch einlegen.

Der U21-Europameister hatte sich einer Operation der Nasennebenhöhlen unterzogen, weil er zuletzt immer wieder erkrankt ausgefallen war. Es war der nächste gesundheitliche Rückschlag in der Saison des Mittelfeldspielers. Schon die Hinrunde hatte Dorsch nach zwei Mittelfußbrüchen größtenteils verpasst.