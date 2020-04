Augsburgs Torwart Koubek: «Sehe keinen Grund davonzulaufen»

Augsburg (dpa) – Tomas Koubek (27) will sich seinen Stammplatz beim FC Augsburg unter dem neuen Coach Heiko Herrlich zurückholen. Kurz vor dem Trainerwechsel hatte der Ersatztorwart der tschechischen Nationalmannschaft seinen Posten an Andreas Luthe verloren. «Jetzt liegt es am neuen Trainer, sich für einen Torwart zu entscheiden. Ich fühle mich nicht am Boden, sondern versuche, noch mehr zu arbeiten als vorher und glaube fest daran, dass ich wieder im Tor stehen werde. Man kämpft natürlich noch mehr um seinen Posten, wenn man ihn verloren hat», sagte Koubek im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Der neunmalige Nationalspieler war im Sommer als französischer Pokalsieger von Stade Rennes nach Augsburg gewechselt. Die Ablöse betrug angeblich rund sieben Millionen Euro. Koubek zeigte wechselhafte Leistungen und verlor vor der Corona-Unterbrechung seinen Platz unter dem damaligen Trainer Martin Schmidt.

Der Keeper spürt «eine Verantwortung dem Verein gegenüber, der Geld für mich bezahlt hat. Ich versuche das aber nicht zu sehr an mich heran zu lassen, weil die Position des Torhüters ohnehin hohen Druck beinhaltet. Der Verein hat mit dem Fünf-Jahres-Vertrag für mich gezeigt, dass er mich langfristig will, und ich sehe keinen Grund davonzulaufen. Das habe ich noch nie gemacht», betonte Koubek.