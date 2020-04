Augsburgs Kapitän Baier: Wollen Verein unterstützen

Augsburg (dpa/lby) – Neu-Trainer Heiko Herrlich vom FC Augsburg gehört in der Corona-Krise als ehemaliger Krebspatient auch zu (…)

FCA-Coach Herrlich in Risikogruppe: Andere haben es schwer

Augsburgs Baier froh über Training in Kleingruppen

FC Augsburg: Umfangreiche Hilfsaktionen in Corona-Krise

Augsburg (dpa/lby) – Der FC Augsburg will in der Corona-Krise helfen und startet dazu in den kommenden Tagen und Wochen mehrere (…)