Augsburger Raketenbauer erhält elf Millionen Euro Förderung

Verdeckte Ermittler, Ausspähen von Wohnungen, Online-Durchsuchungen: Am Beispiel Bayerns schreibt Karlsruhe erstmals en détail vor, an (…)

Karlsruhe weist Verfassungsschutz in die Schranken

Bundesjustizminister Marco Buschmann drängt nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum staatlichen Ausspähen in (…)

Buschmann will Überwachungsbefugnisse bald einschränken

Bayern will Verfassungsschutz reformieren

Bayern planen «historische» Abende: «Top, top, top sein»

Bayern gegen Barça - dieses Duell zieht in der Fußball-Hauptstadt München aktuell die Basketball-Fans in den Bann. Zwei Heimspiele in (…)