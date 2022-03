Augsburger Panther wieder spielfähig: Derby am 9. März

Die Augsburger Panther sind wieder spielfähig. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Montag mitteilte, können die Panther zum Derby am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen den EHC Red Bull München «eine ausreichende Anzahl an gesunden und belastbaren Feldspielern aufbieten». Nachdem zuletzt mehrere DEL-Partien aufgrund von Covid-19-Fällen im Team der Augsburger abgesagt werden mussten, konnten nun «viele» Spieler wieder in den «uneingeschränkten Trainings- und Spielbetrieb entlassen» werden.