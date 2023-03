Augsburger Panther vermelden sechs weitere Abgänge

Die Augsburger Panther treiben ihren Kaderumbruch weiter voran. Nachdem der Club aus der Deutschen Eishockey Liga schon in den vergangenen Tagen mehrere Abgänge vermeldet hatte, kündigten die Oberbayern am Freitag die nächsten Entscheidungen an. «Sechs weitere Spieler verlassen die Augsburger Panther. Die Verteidiger Blaz Gregorc und Wade Bergman sowie die Angreifer Adam Johnson, Terry Broadhurst, Michael Clarke und Vinny Saponari», teilte der Verein mit.

Mit allen anderen Spielern des Teams befinden sich die Verantwortlichen «in ergebnisoffenen Gesprächen». Die Personalien sind auch von der Ligazugehörigkeit abhängig. In welcher Liga die Panther in der nächsten Saison spielen, ist noch ungewiss. Als Vorletzter der DEL-Saison steigen die Schwaben ab, wenn Kassel, Krefeld oder Dresden die Playoffs der DEL2 gewinnen. Nur diese drei Teams erfüllen die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Aufstieg.