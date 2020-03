Augsburger Panther verlängern Vertrag von Valentine

Augsburg (dpa/lby) – Die Augsburger Panther haben Abwehrspieler Scott Valentine für eine weitere Saison der Deutschen Eishockey Liga an sich gebunden. Die Schwaben verlängerten den Vertrag mit dem 28 Jahre alten Kanadier bis 2021. Er geht in seine fünfte Spielzeit bei den Panthern. Coach Tray Tuomie lobte Valentine als Spieler, «den man gerne in den eigenen Reihen hat. Er ist ein unangenehmer, harter Gegner, der immer alles für sein Team gibt und voran geht.»

Der Profi ist der siebte Verteidiger im Panther-Kader für die nächste Saison. Aktuell befindet er sich in seiner Heimat in Kanada wegen des Coronavirus in häuslicher Quarantäne.

Nach der wegen der Covid-19-Krise abgebrochenen Saison hatten sich die Augsburger in der vorigen Woche von sechs Spielern getrennt. Christoph Ullmann beendete wie angekündigt die Laufbahn. Sahir Gill, Mitch Callahan, Scott Kosmachuk, Daniel Schmölz und Jakob Mayenschein verlassen «aus unterschiedlichen Gründen» die Augsburger Panther.