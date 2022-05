Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Stürmer Trevelyan

Die Augsburger Panther formen weiter ihren Kader für die kommende Saison. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mitteilte, stürmt Thomas Jordan Trevelyan (38) auch in der nächsten Spielzeit für die Panther. Am Donnerstag hatten die Augsburger bereits die Vertragsverlängerungen von Kapitän Brady Lamb und Spielmacher Drew LeBlanc verkündet.

Trevelyan wechselte 2011 aus der American Hockey League nach Augsburg. Der gebürtige Kanadier bestritt in mittlerweile elf Spielzeiten 424 Spiele für die Bayern. Dabei erzielte der dienstälteste Augsburger 128 Tore und bereitete 112 Treffer vor.

«In unserem Geschäft ist es eine absolute Seltenheit, dass ein Spieler mehr als ein Jahrzehnt für den gleichen Club aufläuft. Wir brauchen Spieler, die ihr Herz für unser Team geben und absoluten Siegeswillen verkörpern», äußerte Trainer Peter Russell laut Vereinsmitteilung.