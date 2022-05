Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Stürmer Payerl

Die Augsburger Panther können auch in der kommenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf die Dienste ihres Torjägers Adam Payerl zählen. Der 31-jährige Kanadier habe seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert, teilten die Panther am Dienstag mit.

Der Außenstürmer hat in 198 Spielen für die Augsburger 63 Tore und 61 Vorlagen beigesteuert. «Payerl verfügt über große Qualitäten in allen Bereichen des Spiels», sagte Coach Peter Russell. «Er ist körperlich stark, hat einen guten Schuss und ist ein Teamplayer.»