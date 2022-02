Augsburger Panther mit großen Personalproblemen

Augsburg (dpa/lby) – Die Augsburger Panther plagen sich in der Deutschen Eishockey Liga weiterhin mit personellen Problemen herum. Der Trainingsbetrieb ist nur eingeschränkt möglich. Angreifer Vinny Saponari wird wegen einer Adduktorenverletzung voraussichtlich sechs Wochen ausfallen, wie der Verein am Wochenende mitteilte. Mit dem gleichen Zeitraum werde bei Samir Kharboutli (Unterkörperverletzung) gerechnet, der sich in intensiver medizinischer Behandlung befindet.

Dazu gibt es mehrere Corona-Fälle im Kader der Panther. Fünf Akteure befinden sich in häuslicher Isolation. Das gilt auch für Manager Duanne Moeser, der ebenfalls positiv getestet worden sei.

