Augsburger Panther holen zwei Stürmer aus der DEL2

Augsburg (dpa/lby) – Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben zwei neue Stürmer aus der unterklassigen DEL2 verpflichtet. Vinny Saponari (31) kommt von den Kassel Huskies, Magnus Eisenmenger (21) kehrt von den Löwen Frankfurt zu seinem früheren Club zurück. Dies teilten die Augsburger am Dienstag mit.

«Magnus Eisenmenger kennt das Augsburger Umfeld bereits bestens und wird so keine lange Eingewöhnungszeit benötigen. Er hat seine Sache in Frankfurt wirklich gut gemacht und kämpft als einer von nun vier talentierten U23-Spielern im Team um einen Stammplatz», sagte Augsburgs Coach Mark Pederson. «Vinny Saponari hat sein Potential in der DEL bereits unter Beweis gestellt und brennt nun auf seine Rückkehr in die Liga.»

