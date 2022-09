Augsburger Panther holen US-Stürmer Johnson

Die Augsburger Panther haben kurz vor dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) US-Stürmer Adam Johnson verpflichtet. Wie der Verein am Montag mitteilte, kommt der 28-Jährige von den Lehigh Valley Phantoms aus der unterklassigen American Hockey League (AHL). Johnson bestritt insgesamt 261 AHL-Spiele. Er erzielte dabei 51 Tore und gab 88 Vorlagen.

«Adam Johnson ist ein schneller und kreativer Spieler, der in Über- und Unterzahl eingesetzt werden kann. Mit seinem Speed und seinen Skills wird er unserer Offensive gut tun», erklärte Panther-Coach Peter Russell. Johnson könnte schon am ersten DEL-Spieltag am Freitag in Iserlohn für die Augsburger auflaufen.