Augsburger Messe bekommt weitere Förderung in Millionenhöhe

Der Messestandort Augsburg soll in den kommenden Jahren mit einer Zehn-Millionen-Euro-Förderung gestärkt werden. Dies kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach der Sitzung seines Kabinetts an.

«Augsburg ist als drittgrößter bayerischer Messestandort wichtig für die Region und für die wirtschaftliche Entwicklung Bayerns», ergänzte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Bereits in den vergangenen Jahren sei die Modernisierung der Augsburger Messe mit 40 Millionen Euro unterstützt worden. Damit sei zuletzt eine neue Messehalle gebaut worden, sagte Aiwanger.

Hauptgesellschafter der Messe ist die Stadt Augsburg. In den vergangenen Monaten musste das dortige Messezentrum den Abzug von zwei Spezialmessen verkraften, die seit Jahren in der Schwabenmetropole gastiert hatten. Umgekehrt kündigten allerdings andere Fachmessen an, künftig ihre Veranstaltungen in Augsburg zu machen.