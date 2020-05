Augsburger Manager Reuter kritisiert Kalou: «Beschämend»

Augsburg (dpa/lby) – Der Augsburger Manager Stefan Reuter (53) hat die Video-Posse um Salomon Kalou von Hertha BSC scharf kritisiert. «Es hat bei nahezu jedem Kopfschütteln ausgelöst. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie du als Spieler so agieren kannst. In so einer Situation sollte sich jeder der Schwierigkeit bewusst sein, und das ins Lächerliche zu ziehen oder Mitspieler und den Verein in ein schlechtes Licht zu rücken, das ist beschämend», sagte Reuter am Donnerstag im TV-Sender Sky.

Kalou hatte am Montag Szenen aus der Umkleidekabine des Berliner Fußball-Bundesligisten gefilmt und live verbreitet. Auf den Aufnahmen war unter anderem zu sehen, wie er Teamkollegen die Hand gab. Das widerspricht dem Hygienekonzept, das die Deutsche Fußball Liga den Vereinen vorschreibt, um die Saison fortsetzen zu können. Hertha suspendierte den Stürmer anschließend, dieser entschuldigte sich für sein Verhalten.

Reuter freut sich sehr, dass in der Bundesliga von nächster Woche an wieder der Ball rollen kann. «Ich kann es gar nicht erwarten, dass es wieder losgeht», befand er. Die Spielplangestaltung und den Starttermin am 16. Mai bewertet er positiv. Die Deutsche Fußball Liga habe sich da «sehr viele Gedanken gemacht», lobte Reuter.