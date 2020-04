Augsburger Bischof: Gott gibt den Menschen einen «Schubs»

Augsburg (dpa/lby) – Der neu ernannte Bischof von Augsburg, Bertram Meier, hat den Gläubigen am Ostersonntag Mut gemacht. «Ostern fällt nicht aus. Das Halleluja ist zwar leiser, aber vielleicht umso hoffnungsvoller und tiefer», sagte er in seiner Predigt, die angesichts der Corona-Epidemie aus der Kapelle des Bischofshauses im Internet übertragen wurde. Selbst in schwierigsten Zeiten – wie der aktuellen Krise – glaube er fest daran, «dass Gott etwas Neues und Gutes mit uns und seiner Kirche plant», sagte der Bischof.

Manchmal müsse Gott den Menschen aber einen «Schubs» geben, um sie in die von ihm vorgesehene Richtung zu bewegen. «Corona ist für mich ein solcher Schubs von Gott. Gott will sagen: Bleibt nicht stehen! Geht nach vorn. Der Auferstandene weist euch den Weg.»